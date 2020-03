Prima pagina TPI: tutte le nostre aperture quotidiane

Ogni giorno, da qualche mese, TPI ha cambiato il modo di presentare la sua apertura, la sua prima pagina: non c’è più soltanto la notizia più importante in evidenza, ma c’è una grafica esclusiva con un titolo riassuntivo e tutti gli approfondimenti del caso. Un lavoro che richiede grande impegno, ma che valorizza appieno l’homepage del nostro giornale e che per questo sarebbe un peccato “perdere” man mano che una notizia sostituisce l’altra. Ecco perché abbiamo pensato di realizzare questo archivio con tutte le aperture di TPI degli ultimi giorni.

Prima pagina TPI di giovedì 5 marzo 2020

La repubblica delle baby sitter – Scuole chiuse e niente rischi per i nonni: quando l’unica salvezza per le famiglie italiane sono le baby sitter

Prima pagina di mercoledì 4 marzo 2020

Coronavirus Italia, scuole e università chiuse fino al 15 marzo – L’annuncio di Conte e Azzolina: “Una decisione in via prudenziale”

Italia, un mese in quarantena – In arrivo il vademecum per evitare il contagio: stop a eventi sportivi, saluti a distanza, anziani a casa

Usa 2020: super-cali-fragi-tuesday – Il giorno decisivo per le primarie democratiche ha ribaltato lo scenario. Biden, dato per spacciato, ora è in vantaggio su Sanders

Prima pagina TPI di martedì 3 marzo 2020

La Turchia minaccia l’Europa sulla pelle dei migranti – Profughi siriani in un limbo: spinti dalla Turchia, respinti dalla Grecia

Prima pagina di lunedì 2 marzo 2020

Coronavirus, italiani vade retro – Quando la paura del contagio sconfina nel razzismo

Mio padre era un prete – “Nessuno mi restituirà mai il padre che non ho avuto”: a TPI parla la figlia di un prete cattolico

Prima pagina TPI di domenica 1 marzo 2020

Coronavirus, l’Italia riparte? – Approvato il decreto del governo: c’è la norma salva-anno per gli studenti

Prima pagina di sabato 29 febbraio 2020

Coronavirus, la crociera della paura – Sulla nave MSC Meraviglia botte da orbi dalla security ai passeggeri (VIDEO ESCLUSIVO)

Prima pagina di venerdì 28 febbraio 2020

Siria, non solo le bombe: i bambini muoiono per il gelo – A Idlib è in atto la peggiore crisi umanitaria del 21esimo secolo, ma nessuno sembra interessarsene