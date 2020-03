Coronavirus, trovata molecola capace di bloccarlo: servirà per nuovi farmaci

Una nuova importante scoperta potrebbe dare una grossa mano nella lotta all’epidemia di Coronavirus in tutto il mondo: in Germania, infatti, un gruppo di studiosi ha trovato una molecola che serve a bloccare il virus e che, da adesso, potrebbe rivelarsi molto utile per lo sviluppo di nuovi farmaci.

La molecola in questione si chiama “13b” e il suo scopo è quello di legare e inibire l’enzima proteasi, quello usato dal virus per replicarsi nelle cellule infettate. Di conseguenza, secondo lo studio in questione – pubblicato sulla rivista Science da un gruppo internazionale guidato dall’Università di Lubecca, in Germania – la molecola è considerata il bersaglio principale per colpire il Coronavirus e la sua struttura 3D, finalmente svelata grazie ai raggi X del sincrotrone Bessy di Berlino. La speranza è che si tratti di un altro, piccolo passo verso la fine di quello che in tutto il mondo appare ormai come un vero e proprio incubo, che finora ha mietuto più di 10mila vittime.

A questo link trovate lo studio integrale.

