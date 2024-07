Francia, attacchi coordinati sulla rete ferroviaria a poche ore dalle Olimpiadi: treni nel caos

A poche ore dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024, la rete ferroviaria ad alta velocità francese è stata colpita da “atti dolosi”, tra cui incendi, che hanno causato una parziale ma significativa interruzione del sistema di trasporto nazionale.

Lo ha reso noto nel mattino di oggi, venerdì 26 luglio, la compagnia ferroviaria pubblica francese Sncf. Diversi treni sono stati cancellati, altri sono stati trasferiti su altre linee con conseguenti ritardi nella circolazione, una situazione di caos che potrebbe durare “almeno tutto il fine settimana”, nell’attesa che vengano effettuati i lavori di riparazione.

Al momento nessuno ha rivendicato gli attacchi ma il collegamento con l’inizio dei Giochi olimpici sembra evidente. “Si tratta di un attacco massiccio su larga scala per paralizzare la rete Tgv (alta velocità, ndr), un sabotaggio”, ha dichiarato una fonte di Sncf all’agenzia di stampa Afp.

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach… https://t.co/IRXQK6lCtu

— SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 26, 2024