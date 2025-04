Buona la prima, almeno a livello strettamente partitico. Il primo test elettorale del secondo mandato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arride ai repubblicani, che grazie alle suppletive in Florida manterranno una risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti almeno per un altro anno, ma non al principale alleato dell’inquilino della Casa bianca, Elon Musk, che si era speso in prima persona (e di tasca propria) per le elezioni giudiziarie in Wisconsin (negli Usa si vota e si fa campagna elettorale anche per i giudici).

Cosa c’era in ballo

Il 1° aprile gli elettori del primo e del sesto distretto della Florida sono stati chiamati alle urne per sostituire i seggi lasciati vacanti dagli ex deputati repubblicani Matt Gaetz, dimessosi per una serie di scandali sessuali, tra cui un’inchiesta per traffico sessuale di minorenni, dopo essere stato indicato da Trump per il ruolo di Procuratore generale; e Mike Waltz, nominato consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca e finito al centro del cosiddetto “Signalgate”. In Wisconsin invece si è votato per eleggere uno dei sette giudici della Corte suprema statale. Ma perché queste elezioni erano tanto importanti?

I repubblicani contano su 218 parlamentari alla Camera dei rappresentanti contro i 213 dei democratici e non possono permettersi di perdere alcun seggio, tanto che il presidente Trump ha dovuto rinunciare alla nomina della deputata Elise Stefanik come prossima ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. La Corte suprema del Wisconsin invece, che prossimamente dovrà pronunciarsi su importanti questioni come l’aborto e i diritti sindacali, conta una maggioranza di quattro giudici progressisti contro tre conservatori. Ma qui, come ormai ci ha abituati l’amministrazione Trump, sembra che la politica si intrecci con gli affari e con la giustizia.

Elon Musk, il principale alleato del presidente, ha infatti cominciato a investire nella campagna elettorale per la Corte suprema del Wisconsin poco dopo che a gennaio Tesla ha intentato una causa contro una legge locale che impedisce alle case automobilistiche di aprire concessionarie nello stato, se non gestite da terze parti. “È molto importante votare repubblicano per la Corte Suprema del Wisconsin per prevenire le frodi elettorali!”, ha twittato l’uomo più ricco del mondo otto giorni dopo il deposito dell’azione legale da parte della sua azienda, attirandosi numerose critiche dai democratici.

Com’è andata alle urne

I repubblicani Jimmy Patronis e Randy Fine hanno conquistato i seggi vacanti di Gaetz e Waltz in Florida, superando di 14 punti percentuali i rispettivi sfidanti democratici Gay Valimont e Josh Weil e permettendo al partito del presidente Usa di mantenere la maggioranza (risicata) alla Camera.

In particolare, nel distretto della Florida panhandle, il trumpiano ed ex tesoriere dello stato Patronis, in carica dal 2017, ha ottenuto il 56,91 per cento dei voti contro il 42,28 per cento raccolto dalla storica attivista per il controllo delle armi Valimont, che era già stata sconfitta nel novembre scorso da Gaetz, contro cui aveva preso solo il 34 per cento. Nel sesto distretto invece, l’ex dirigente di Casinò ed ex senatore dello stato Fine ha raccolto il 56,66 per cento delle preferenze contro il 42,71 per cento dell’attivista filo-palestinese Josh Weil, che nel 2021 chiese di porre fine agli aiuti militari statunitensi a Israele.

La giudice progressista Susan Crawford, appoggiata dai democratici, ha invece sconfitto con oltre il 50 per cento dei voti il suo avversario conservatore e anti-abortista Brad Schimel, sostenuto direttamente da Donald Trump ed Elon Musk nell’elezione giudiziaria più dispendiosa della storia americana. Malgrado l’appoggio al suo avversario da parte dell’uomo più ricco del mondo, la campagna per l’elezione di Crawford ha infatti raccolto più fondi di Schimel.

La giudice distrettuale della contea di Dane, secondo i calcoli pubblicati dal portale AdImpact, ha beneficiato di 43,1 milioni di dollari di donazioni rispetto ai 34,1 milioni del suo sfidante conservatore, a cui Elon Musk ha personalmente erogato almeno 7,7 milioni in contributi pubblicitari, che non sono serviti a far eleggere il suo candidato preferito. Al patron di Tesla, X e SpaceX non è bastato nemmeno recarsi in Wisconsin per distribuire due assegni da un milione di dollari ciascuno agli elettori pro-Trump vincitori di un apposito concorso a premi. Crawford invece era appoggiata da personaggi del calibro di George Soros e del governatore dell’Illinois, JB Pritzker, che alla sua campagna hanno donato rispettivamente 2 e 1,5 milioni di dollari.

Cosa succede ora

Alla Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti risultano vacanti altri due seggi, lasciati dai defunti deputati democratici Raul M. Grijalva dell’Arizona e Sylvester Turner del Texas, i cui sostituti saranno eletti entro la fine di settembre. Ma la maggioranza repubblicana dovrebbe essere comunque assicurata, almeno fino alle elezioni di metà mandato previste il 3 novembre 2026.

La Corte suprema del Wisconsin dovrà invece pronunciarsi prima sulla conformità allo statuto statale del divieto all’aborto risalente al 1849, tornato in vigore nel giugno 2022 dopo l’abrogazione della sentenza Roe v. Wade, e poi sulla cosiddetta “legge anti-sindacale”, l’Act 10 del 2011, che ha di fatto posto fine alla contrattazione collettiva per le associazioni di lavoratori pubblici.

I giudici però, tenendo conto dell’evoluzione demografica degli ultimi anni, potrebbero anche chiedere al Parlamento locale di ridisegnare gli otto distretti congressuali dello stato, al momento pesantemente distorti a favore dei repubblicani, che infatti ne controllano sei. Insomma la battaglia è appena cominciata.