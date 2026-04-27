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Home » Esteri
Esteri

Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEO

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Il filmato è diventato virale sul web

di Niccolò Di Francesco
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È diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della sparatoria avvenuta durante la cena dei media a Washington. Nel video si vede l’ospite, identificato dal New York Times come Michael Glantz, agente della Creative Artists Agency, mentre continua a mangiare con il personale che nel frattempo interveniva per mettere in sicurezza la sala da ballo del Washington Hilton.

Intanto, il presidente statunitense Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nella prima intervista dopo il fallito attentato. Ospite del programma 60 Minutes, il tycoon si è scagliato contro la reporter Norah O’Donnell quando quest’ultima ha letto alcuni passi del manifesto dell’attentatore in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”. La reazione di Trump è stata furiosa: “Non sono né uno stupratore né un pedofilo, come invece sostiene il mio aggressore. Sei una persona orribile per aver letto queste parole, dovresti vergognarti”.

 

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Prima dell’attacco alla reporter, il presidente statunitense aveva ripercorso quando accaduto a Washington. “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi” ha dichiarato Trump che poi ha parlato dell’aggressore definendolo “un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano”. L’attentatore aveva partecipato a una protesta No Kings in California: “Ci sono persone che dicono ‘Niente re’. Io non sono un re…se fossi un re non avrei a che fare con voi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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