Sparatoria alla cena di Trump, uomo continua a mangiare mentre scoppia il panico | VIDEO

È diventato virale sul web un filmato che mostra un uomo mentre continua a mangiare imperterrito nei minuti in cui scoppiava il panico a causa della sparatoria avvenuta durante la cena dei media a Washington. Nel video si vede l’ospite, identificato dal New York Times come Michael Glantz, agente della Creative Artists Agency, mentre continua a mangiare con il personale che nel frattempo interveniva per mettere in sicurezza la sala da ballo del Washington Hilton.

WATCH: A man sits and eats calmly, observing the chaos following a shooting at the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/1RagnnbIEn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 26, 2026

Intanto, il presidente statunitense Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nella prima intervista dopo il fallito attentato. Ospite del programma 60 Minutes, il tycoon si è scagliato contro la reporter Norah O’Donnell quando quest’ultima ha letto alcuni passi del manifesto dell’attentatore in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”. La reazione di Trump è stata furiosa: “Non sono né uno stupratore né un pedofilo, come invece sostiene il mio aggressore. Sei una persona orribile per aver letto queste parole, dovresti vergognarti”.

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Prima dell’attacco alla reporter, il presidente statunitense aveva ripercorso quando accaduto a Washington. “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi” ha dichiarato Trump che poi ha parlato dell’aggressore definendolo “un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano”. L’attentatore aveva partecipato a una protesta No Kings in California: “Ci sono persone che dicono ‘Niente re’. Io non sono un re…se fossi un re non avrei a che fare con voi”.