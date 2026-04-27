Trump insulta la giornalista dopo il fallito attentato: “Non sono un pedofilo, vergognati” | VIDEO

Il presidente Usa Donald Trump si scaglia contro una giornalista della Cbs che gli aveva letto il manifesto del presunto assalitore, autore del fallito attentato alla cena dei media a Washington. Ospite del programma 60 Minutes, il tycoon si è scagliato contro la reporter Norah O’Donnell quando quest’ultima ha letto alcuni passi del manifesto dell’attentatore in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”. La reazione di Trump è stata furiosa: “Non sono né uno stupratore né un pedofilo, come invece sostiene il mio aggressore. Sei una persona orribile per aver letto queste parole, dovresti vergognarti”.

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Prima dell’attacco, il presidente statunitense aveva ripercorso quando accaduto a Washington. “Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi” ha dichiarato Trump che poi ha parlato dell’aggressore definendolo “un cristiano che poi si è radicalizzato ed è diventato anticristiano”. L’attentatore aveva partecipato a una protesta No Kings in California: “Ci sono persone che dicono ‘Niente re’. Io non sono un re…se fossi un re non avrei a che fare con voi”.