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L’annuncio a sorpresa di Netanyahu: “Avevo un tumore alla prostata. Ma grazie a Dio ho sconfitto anche lui”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La rivelazione del primo ministro israeliano sui social

di Niccolò Di Francesco
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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato a sorpresa di aver avuto un tumore alla prostata, sottolineando di essere riuscito “a sconfiggere anche questo”. Il premier ha spiegato di essere stato operato per una prostatite benigna circa un anno e mezzo fa ma “all’ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami si è appurato che si trattava di uno stadio estremamente precoce di un tumore maligno, circoscritto e senza metastasi. I medici, quindi, hanno dato due opzioni a Netanyahu: aspettare e monitorare la situazione oppure intervenire con il premier israeliano che ha scelto la seconda opzione. “Voi mi conoscete. Quando mi danno informazioni tempestive su un pericolo potenziale, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale sia a livello nazionale sia personale. E’ esattamente ciò che ho fatto. Ho subito un trattamento mirato che ha rimosso il problema senza lasciarne traccia. Ho frequentato alcune sedute brevi di trattamento, ho letto un libro e ho proseguito con il mio lavoro. L’alone è scomparso completamente”.

Netanyahu ha rivelato di aver chiesto ai medici di “posticiparne di due mesi” la divulgazione della notizia affinché “non venisse resa pubblica durante il picco della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere ulteriore propaganda menzognera contro Israele”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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