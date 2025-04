Joe Bastianich contro Donald Trump: “È un pazzo, è stato mio cliente e purtroppo non beve vino”

Joe Bastianich si scaglia contro il presidente Usa Donald Trump nel giorno in cui è previsto l’annuncio di nuovi dazi sui prodotti europei, tra cui dovrebbe rientrare anche il vino italiano. Ristoratore statunitense di origini italiane, nonché volto noto della tv nostrana, Bastianich ha attaccato Trump a margine della presentazione di Foodish, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in onda su TV8 a partire dal 7 aprile. “Trump lo conosco, è stato mio cliente e purtroppo non beve vino e quando uno che non beve vino prende queste decisioni… non so cosa dire” ha affermato l’imprenditore.

Poi, Bastianich, sorridendo, è stato un po’ più esplicito: “È un pazzo”. L’imprenditore, quindi, ha aggiunto: “Certo il vino italiano è una virgoletta rispetto alle industrie delle macchine o del ferro, che sono la cosa più importante ma se si mettono i dazi del 200% sul vino italiano l’industria è praticamente morta. Ci sono comunque dei precedenti molto forti, come i dazi sull’alcool in Nord Europa o in Asia, forse è anche abbastanza normalizzato mettere dazi nel mondo, ma è pure un guaio”.

Attivo nel settore della ristorazione, Joe Bastianich è anche un produttore di vino. L’imprenditore, infatti, ha fondato tre aziende vinicole: Azienda Agricola Bastianich a Buttrio e a Cividale del Friuli, La Mozza s.r.l. di Magliano in Toscana in Maremma e TriTono a Mendoza, Argentina.