Zone vulcaniche e coperte da ghiacciai: la guerra commerciale del presidente Usa non risparmia nessuno

La guerra commerciale intrapresa da Donald Trump non risparmia nessuno, neanche due isole abitate solamente dai pinguini. Nel “Liberation Day“, il presidente degli Stati Uniti d’America ha imposto una tariffa del 10% sulle merci alle Heard e McDonald, un gruppo di isole vulcaniche disabitate vicino all’Antartide. Si ritiene addirittura che l’ultima volta che l’uomo ha messo piede su una di queste isole risalga a 10 anni fa. Le isole sono considerate tra i vari “territori esterni” dell’Australia: è possibile, dunque, che siano state inserite per evitare triangolazioni commerciali.

“Nessun posto sulla terra è sicuro” ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha aggiunto: “Norfolk Island ha una tariffa del 29%. Non sono del tutto sicuro che Norfolk Island sia un concorrente commerciale con la gigantesca economia degli Stati Uniti, ma questo dimostra ed esemplifica il fatto che nessun posto sulla terra è al sicuro da questo”. Secondo il Guardian le isole McDonald e Heard hanno un territorio di pesca ma nessun edificio o abitazione umana. Gli Stati Uniti, secondo i dati sulle esportazioni della Banca Mondiale, hanno importato 1,4 milioni di dollari di prodotti dalle due isole, quasi tutti identificati come “macchinari ed elettricità”. Ma non è chiaro di che cosa si tratti realmente.