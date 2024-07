Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 26 luglio

A quasi dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma: i morti hanno ormai superato i 39mila e i feriti sono oltre 90mila. Almeno 129 persone, secondo la Protezione civile locale, sono già morte in quattro giorni di offensiva delle forze armate israeliane (Idf) a Khan Younis, nel sud del territorio costiero palestinese, dove le Idf hanno ammesso di aver compiuto oltre un centinaio di raid aerei. Si infiamma anche il fronte del Libano, dove il fuoco incrociato tra Israele e il gruppo armato sciita Hezbollah continua a mietere vittime. Aumenta l’escalation anche in Yemen, dove il leader dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, Abd al-Malik Badr al-Din al-Houthi, ha promesso nuovi attacchi contro lo Stato ebraico. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu è ancora negli Stati Uniti, dove ha tenuto un discorso al Congresso e ha incontrato sia il presidente Joe Biden che la sua vice Kamala Harris, mentre oggi si recherà a Mar-a-Lago, in Florida, per vedere Donald Trump. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 26 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

