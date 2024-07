Parigi 2024: l’app di incontri gay Grindr bloccata al Villaggio Olimpico. Ecco perché

L’app per incontri gay Grindr ha disattivato le funzionalità basate sulla posizione del dispositivo all’interno del Villaggio Olimpico e di altri impianti sportivi ai Giochi di Parigi 2024 “per garantire maggiore privacy agli atleti”.

“Se un atleta non ha fatto coming out o proviene da un Paese in cui appartenere alla comunità Lgbtqi+ è pericoloso o illegale, usare Grindr può esporlo al rischio di essere scoperto da individui curiosi che potrebbero provare a identificarlo e a esporlo tramite l’app”, hanno fatto sapere i gestori dell’applicazione.

“Ecco perché, già alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, avevamo disattivato le funzionalità basate sulla posizione del dispositivo all’interno del Villaggio Olimpico e di altri impianti sportivi. Era il nostro modo di garantire che gli atleti Lgbtqi+ potessero connettersi tra loro in modo autentico senza preoccuparsi di occhi indiscreti o attenzioni indesiderate”, ha ricordato l’azienda. “E faremo lo stesso quest’anno alle Olimpiadi di Parigi 2024”.

Pertanto, l’app ha disabilitato le funzionalità come “Esplora” e “Vaga” all’interno del Villaggio Olimpico. Anche la funzionalità “Mostra distanza”, ha fatto sapere l’azienda, sarà disattivata in automatico, ma gli utenti potranno condividere la distanza approssimativa dagli altri, se dovessero decidere di attivarla. “Il nostro obiettivo è aiutare gli atleti a connettersi senza preoccuparsi di rivelare involontariamente la loro posizione o di essere riconosciuti”.

Agli utenti del Villaggio Olimpico però saranno offerte alcune funzionalità aggiuntive di sicurezza “per offrire loro maggiore controllo sulla privacy e tranquillità”. Sarà possibile ad esempio inviare illimitatamente messaggi effimeri e annullare l’invio dei messaggi dopo averli inviati, indipendentemente dal fatto che se si tratti di un utente premium o gratuito.

Sarà anche possibile disattivare gli screenshot per le immagini del profilo e i contenuti multimediali all’interno delle chat. Anche i video privati saranno disattivati ​​all’interno del Villaggio Olimpico.