CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus colpisce ogni angolo del mondo. E mentre l’Italia supera la Cina per numero di decessi, l’Arabia Saudita chiude le moschee di Medina e Mecca, le più importanti mete di pellegrinaggio religioso del mondo arabo, proprio perché potrebbero essere un pericoloso focolaio di contagio. Ieri, giovedì 19 marzo, il Parlamento europeo ha deciso di cancellare tutte le sue sessioni plenarie a Strasburgo fino a luglio, sostituendole con delle “mini-sessioni” di due giorni a Bruxelles. A partire dalle 21 di oggi, in Australia sarà vietato l’ingresso nel Paese ai non residenti. A Londra, invece, è prevista la chiusura di 40 stazioni della metro, mentre partiranno da Tunisi due voli speciali Alitalia per consentire il rientro degli italiani. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

ore 06.30 – Nessun nuovo contagio in Cina, 39 quelli importati – Per il secondo giorno consecutivo, in Cina non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus. Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie di Pechino, i 39 nuovi contagi sono tutti importati. I totale dei casi confermati in Cina è salito a 80.967, con 3.248 morti, di cui tre nella giornata di ieri.

ore 06.00 – Trump annulla la riunione del G7 a Camp David – Per l’epidemia di Coronavirus, il presidente Donald Trump ha deciso di annullare la riunione dei capi di Stato e di governo del G7 che era in programma a giugno a Camp David, nel Maryland. Lo ha reso noto la Casa Bianca precisando che “gli altri leader del G7 sono stati informati” e che saranno organizzati vertici in video conferenza sia ad aprile e sia a maggio.

ore o5.30 – In Argentina tutti in quarantena fino al 31 marzo – Il presidente argentino Alberto Fernandez ha ordinato la quarantena obbligatoria per tutti contro il coronavirus fino al prossimo 31 marzo. “Ci stiamo prendendo cura della salute degli argentini”, ha affermato Fernandez parlando alla nazione.

Ore 05.00 – Usa, ordinata la quarantena in tutta la California – Tutta la California è stata messa in lockdown per il coronavirus. Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha ordinato la quarantena a tutti i residenti, circa 40 milioni di persone.

