Coronavirus: la mappa interattiva in tempo reale con i casi in Italia e nel mondo

MAPPA CORONAVIRUS – L’università statunitense Johns Hopkins ha realizzato una mappa virtuale interattiva, aggiornata in tempo reale, con tutti i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo. Italia compresa. A questo link è possibile consultare la mappa. Di seguito la mappa aggiornata ad oggi, 25 febbraio 2020:

Il virus, originatosi in Cina, ha contagiato finora più di 80 mila persone e ne ha uccise più di 2.700 tra Asia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Australia.

LE ULTIME NOTIZIE

In Italia, ad oggi (25 febbraio 2020), sono 322 i casi di contagio, 10 i morti. Due casi in Toscana, 240 in Lombardia, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia e uno in Liguria. Mentre si cerca ancora il paziente zero, il governo Conte “litiga” con le regioni e manifesta l’intenzione di “intervenire sui poteri dei governatori”. Nel frattempo, l’Italia ha scoperto cosa significa essere “esclusa”: sono tanti i Paesi che nelle ultime ore hanno vietato l’ingresso agli italiani provenienti da Lombardia e Veneto.

Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione mondiale della Sanità e neo consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali, ha affermato che bisogna “ridimensionare l’allarme” Coronavirus. Il medico lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Protezione Civile. “Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini”.

“Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5 per cento è gravissimo, di cui il 3 per cento muore”, ha affermato Ricciardi, spiegando, attraverso i numeri, perché a suo avviso l’allarme per il Covid-19 va ridimensionato.

Ricciardi, poi, ha sottolineato che “le mascherine non servono a proteggere le persone sane”.

Leggi anche:

Coronavirus | Esclusivo TPI, video dalla Cina: mascherine usate vendute clandestinamente

Potrebbero interessarti Coronavirus, le limitazioni all’estero per gli italiani paese per paese Alaska, soccorsi cinque turisti italiani sulle tracce del bus di “Into the wild” Coronavirus, un’azienda Usa: “Vaccino sperimentale pronto per test”

Alcuni scienziati avevano simulato l’arrivo di un coronavirus e 65 milioni di morti in 18 mesi

Coronavirus, come uccide il virus cinese che ha contagiato 10mila persone nel mondo

L’origine del Coronavirus: da dove viene l’epidemia che spaventa il mondo