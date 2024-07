Anche Barack e Michelle Obama appoggiano la candidatura della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris per i democratici alle elezioni presidenziali previste il prossimo 5 novembre.

“All’inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris”, ha scritto oggi Barack Obama sul suo profilo X (ex Twitter). “Le abbiamo detto che secondo noi diventerà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno”.

“In questo momento critico per il nostro Paese”, ha spiegato l’ex presidente degli Stati Uniti, “faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi unirete a noi”.

L’ex coppia presidenziale ha poi pubblicato un video della telefonata in cui annunciavano a Kamala Harris il proprio sostegno. “Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”, ha detto l’ex presidente a Harris durante la telefonata a cui era presente anche l’ex first lady.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024