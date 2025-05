Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Incontrerò Putin in Turchia giovedì”

Possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che vedrà Vladimir Putin giovedì in Turchia. “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse” ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo profilo X.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

