“La polizia ha scoperto il covo di Brueckner: dentro ci sono le prove che Maddie McCann è morta”

Un'inchiesta esclusiva del Sun rivela quello che la polizia tedesca avrebbe scorto in un bunker appartenente al presunto assassino della bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007

La polizia tedesca avrebbe scoperto le prove che dimostrano non solo la morte di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo, ma anche la colpevolezza del suo presunto assassino Christian Brueckner: lo rivela un’inchiesta esclusiva del tabloid inglese The Sun andata in onda su Channel 4. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti avrebbero individuato il covo del pedofilo tedesco in una fabbrica in disuso a Neuwegersleben, nella Germania Centrale, che Brueckner aveva acquistato per 20mila sterline nel 2008, un anno dopo la scomparsa di Madeleine.

Al suo interno vi avrebbero trovato vestiti e giocattoli per bambini, oltre a maschere macabre, sostanze chimiche e pistole. E ancora: un hard disk con delle foto che gli investigatori continuano a tenere segrete e che potrebbero dimostrare la morte di Maddie McCann per mano del pedofilo tedesco. Tra gli oggetti ritrovati, inoltre, vi sarebbero anche degli scritti di Brueckner, che dimostrerebbero la sua ossessione per i bambini: in uno avrebbe scritto di aver drogato una mamma e sua figlia fuori da una scuola materna e di aver abusato di una bambina di quattro anni. Nel covo, inoltre, sarebbero stati trovati giocattoli, armi e circa 75 costumi da bagno per bambini.