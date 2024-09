Svolta nel caso di Maddie McCann, il compagno di cella del sospettato: “Mi ha detto che ha rapito una bambina”

Maddie McCann, le rivelazioni del compagno di cella del sospettato

Possibile svolta nel caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza in Portogallo con i suoi genitori.

Laurentiu Codin, compagno di cella di Christian Stefan Brückner, pedofilo tedesco sospettato di aver rapito e ucciso la bambina, ha rivelato che l’uomo gli ha confessato di aver rapito una bambina in Portogallo “durante un furto con scasso mentre viveva in Algarve”, che è proprio la regione dove Maddie si trovava con i suoi genitori al momento della scomparsa.

Queste le parole di Codin durante un interrogatorio, il cui stralcio è stato pubblicato dal Daily Mail: “Mi ha detto che era in Portogallo e aveva rubato lì. Si trovava in una regione dove ci sono alberghi e vivono persone ricche. C’era un posto con una finestra aperta, lui stava cercando soldi. Ha detto di non averne trovati ma di aver trovato una bambina e di averla presa. Due ore dopo c’erano polizia e cani dappertutto, quindi se n’è andato lontano. Mi ha anche detto che con lui c’era un’altra persona con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna”.

L’uomo ha poi aggiunto: “Ha detto di aver portato via la bambina con la sua macchina mentre la polizia e i cani erano a casa. Mi ha chiesto se il dna di un bambino possa costituire una prova e gli ho risposto di sì”.