Maddie McCann, il procuratore: “È stata abusata e uccisa poco dopo il rapimento”

Maddie, abusata e uccisa poco dopo il rapimento

Emergono nuovi particolari sulla vicenda della piccola Madeleine McCann, la bambina britannica di tre anni scomparsa il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, nella regione di Algarve, in Portogallo. Hans Christian Wolters, il procuratore tedesco che sta conducendo le indagini su Christian Brueckner (pedofilo tedesco di 43 anni attualmente detenuto in carcere a Kiel, sospettato di aver rapito e ucciso Maddie), ha affermato oggi che la bimba è stata uccisa poco dopo essere stata rapita. L’investigatore ne ha parlato al Times spiegando che la polizia ha scoperto che Brueckner ha discusso di rapimento, stupro e uccisione di una ragazza in una conversazione con un altro pedofilo online. A un certo punto il sospettato ha scritto del suo agghiacciante desiderio di “catturare qualcosa di piccolo e usarlo per giorni”, e quando gli è stato chiesto di farsi prendere ha aggiunto: “Beh, se le prove vengono distrutte …”.

“La mia opinione privata – ha dichiarato ancora Wolters – è che ha ucciso la bambina in tempi relativamente brevi, forse l’abusata e poi l’ha uccisa”. “Riteniamo che il nostro sospettato abbia commesso ulteriori crimini, in particolare crimini sessuali, in Portogallo, ma forse anche altrove come la Germania”.

L’appello per avere informazioni

Gli investigatori ritengono che Maddie McCann sia morta ma hanno bisogno di informazioni per individuare il corpo. Ieri è stato lanciato un appello pubblico lanciato dal procuratore per ottenere informazioni su Brueckner. “Abbiamo bisogno di più informazioni dalla gente, specialmente sui posti in cui ha vissuto, in modo da poterci indirizzare in particolare verso questi luoghi e cercare lì Madeleine”, ha sottolineato Wolters in un’intervista a SkyNews. Per l’investigatore Maddie “è morta, non abbiamo informazioni che sia viva, tutte le indicazioni che abbiamo, ma che non posso rivelare, indicano che sia morta”, ma “devo ammettere che non abbiamo il corpo”.

