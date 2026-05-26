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Home » Esteri
Esteri

Gaza: 5 morti in un raid aereo di Israele nel centro della Striscia

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Macerie causate da un raid aereo condotto il 18 maggio 2026 da Israele a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Almeno 904 persone sono state uccise e 2.713 sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza dal cessate il fuoco entrato in vigore l’11 ottobre scorso

di Andrea Lanzetta
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Almeno 5 persone sono state uccise e un numero imprecisato sono rimaste ferite, nella Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo condotto oggi, martedì 26 maggio 2026, dalle forze armate di Israele (Idf) nel centro del territorio costiero palestinese. La notizia è stata confermata all’agenzia di stampa francese Afp dal personale sanitario dell’ospedale dei martiri di Al-Aqsa di Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, che ha accolto i corpi delle vittime. Il raid aereo, condotto con un imprecisato numero di droni dall’Idf, ha colpito un’aerea a est del campo profughi di al-Maghazi.
La Protezione civile del territorio costiero palestinese afferma che l’attacco “ha preso di mira un gruppo di civili”. Le Idf non hanno ancora commentato il raid. Le vittime, secondo l’organizzazione locale QudsNetwork, considerata vicina a Hamas, sono state colpite “mentre cercavano di affrontare milizie armate pro-Israele che tentavano di fare irruzione in alcune case a est del campo profughi”.
Almeno 904 persone sono state uccise e 2.713 sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza dal cessate il fuoco entrato in vigore l’11 ottobre scorso. Dagli attentati di Hamas e della Jihad islamica in Israele del 7 ottobre 2023, secondo il ministero della Salute del territorio costiero, il bilancio delle vittime ha raggiunto i 72.797 morti e i 172.821 feriti ma migliaia di vittime restano ancora intrappolate sotto le macerie.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
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