Maddie McCann morta, procuratore: “Abbiamo le prove, cerchiamo corpo”

Sembra essere vicina a una svolta l’indagine sulla scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita in Portogallo nella notte del 3 maggio 2007: oggi il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha dichiarato a Sky News che gli inquirenti hanno “elementi, di cui non possiamo parlare, che dicono che Madeleine è morta. Dopo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto – ha aggiunto il procuratore – la ragazza è morta. Non abbiamo elementi sul fatto che sia viva”.

Manca, tuttavia, il corpo di Maddie: per questo motivo, le forze dell’ordine hanno fatto un appello a chiunque sia in possesso di informazioni su dove abbia vissuto il nuovo sospettato (il 43enne tedesco Christian Brueckner, già recluso in un carcere in Germania per aver commesso altri reati di natura sessuale). Solo così, infatti, potrà essere ritrovato il cadavere della bambina. Le parole di Wolters confermano dunque ciò che in realtà era apparso evidente già nei giorni scorsi: non ci sono speranze di ritrovare la bimba viva dopo 13 anni. Era il maggio del 2007, infatti, quando Maddie (che allora aveva tre anni) è svanita nel nulla dalla stanza del resort dove alloggiava con la sua famiglia.

Solo ieri sono emersi nuovi dettagli su Brueckner: un ex dipendente che ha lavorato per lui quando gestiva un chiosco di bevande e snack nella città di Braunschweig, nel nord della Germania, ha riportato infatti alcune affermazioni rilasciate da Brueckner tra il 2012 e il 2014. Durante una conversazione sul caso Maddie Maccann, Brückner perse letteralmente la testa iniziando a gridare: “Adesso la bambina è morta e basta. Puoi far scomparire rapidamente un cadavere! Anche i maiali mangiano carne umana!”, per poi chiedere di non parlare più della cosa.

