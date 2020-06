C’è una possibile svolta per quanto riguarda il caso di Maddie McCann, la bambina scomparsa ormai ben 13 anni fa durante una vacanza in Portogallo con i sui genitori. Era il maggio del 2007 e Maddie aveva solo tre anni quando è svanita nel nulla dalla stanza del resort dove alloggiava con la sua famiglia e ora gli investigatori hanno individuato una pista che potrebbe portare alla verità: il principale sospetto per la scomparsa della bambina sarebbe un pedofilo tedesco, oggi 43enne, già recluso in un carcere in Germania per aver commesso altri reati.

Sono stati diversi gli appelli, in tutti questi lunghi anni, dei genitori di Maddie, che non hanno mai smesso di cercarla e immaginarla ancora viva nonostante le loro speranze siano spesso rimaste deluse dopo tanti falsi avvistamenti della bambina. Il forte sospetto della polizia tedesca attualmente è che sia stata uccisa dal pedofilo, nonostante Scotland Yard parli ancora solo di “scomparsa”. Quella sera di maggio Maddie era rimasta sola nella camera d’albergo perché i suoi genitori si erano allontanati per cenare con amici e, scattate subito le ricerche, queste erano risultate vane. Di Maddie si erano completamente perse le tracce e le autorità portoghesi erano arrivate a considerare anche i genitori stessi come responsabili di quella improvvisa scomparsa. In questi 13 anni sono state valutate diverse ipotesi, tra cui quella che vedrebbe Maddie vittima di un rapimento da parte di trafficanti.

Ad oggi, però, tutti i sospetti ricadono appunto sul pedofilo seriale tedesco che da anni viveva in Portogallo e che, secondo le ultime indagini, si trovava nei dintorni del resort dove alloggiava la bambina con i suoi genitori proprio nelle ore della scomparsa. Secondo gli inquirenti tedeschi, inoltre, ci sarebbero altre persone a conoscenza del crimine commesso dal pedofilo, la cui identità resta comunque al momento anonima, e che sanno dove si trova sepolto il corpo di Maddie. Alla notizia dei sospetti sull’uomo, i genitori della bambina hanno reagito dichiarando di essere pronti a “qualsiasi eventualità”.

