Papa Francesco parteciperà al vertice dei leader del G7 previsto quest’anno in Italia per discutere le sfide poste dall’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato oggi da parte della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social.

Il summit si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno e riunirà i leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Italia (che presiede il formato G7), Canada e Giappone, oltre ad alcuni ospiti appositamente invitati, come i presidenti della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del Consiglio europeo, Charles Michel.

Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del #G7Italy. È la prima volta che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette e questo non può che rendere lustro all'Italia e all'intero G7 — Giorgia Meloni, April 26, 2024

“È la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7”, ha detto Meloni nel suo videomessaggio di due minuti. Bergoglio, ha aggiunto la premier, parteciperà a una sessione dedicata all’intelligenza artificiale, definita “la più grande sfida antropologica di quest’epoca”.

La presenza di Papa Francesco è prevista nella sessione cosiddetta “outreach”, aperta a tutti i Paesi ospiti e non solo ai membri del G7. “Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’Intelligenza Artificiale”, ha affermato Meloni.

L’Ia, ha aggiunto la premier, è “una tecnologia che può generare grandi opportunità, ma comporta anche enormi rischi, oltre a incidere inevitabilmente sugli equilibri globali” e per questo deve essere “sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo, ovvero che mantenga al centro la persona e abbia la persona come suo ultimo fine”.