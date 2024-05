Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 3 maggio

Sono ore frenetiche per l’eventuale cessate il fuoco tra Israele e Gaza anche se i segnali provenienti dall’Egitto non sono positivi. Da una parte, infatti, Hamas non sarebbe intenzionata ad accettare la proposta, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso dell’incontro con il segretario di Stato Usa Blinken ha ribadito l’intenzione di procedere con l’operazione a Rafah e soprattutto affermato di non essere intenzionato ad accettare un “accordo che includa la fine della guerra a Gaza”. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 3 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

