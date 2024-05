Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 14 maggio

Israele continua ad ammassare tank in attesa di lanciare l’offensiva a Rafah. Nel frattempo, nella giornata di ieri l’esercito israeliano ha effettuato diverse operazioni militari a Rafah e Jabaliya dove i testimoni hanno parlato di “pesanti combattimenti”. La Turchia, intanto, ha ribadito che a Gaza è in corso un genocidio scagliandosi contro gli Stati Uniti che ieri avevano negato che nella Striscia fosse in corso per l’appunto un genocidio. Sembrano definitivamente tramontati ormai, invece, i negoziati per un eventuale cessate il fuoco con l’Egitto che ora potrebbe declassare le relazioni diplomatiche con Israele. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 15 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

