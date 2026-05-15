Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive

Immagine di copertina
Credit: AGF

Intanto proseguono le ricerche per il ritrovamento dei corpi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Mentre proseguono le ricerche per il ritrovamento dei corpi dei quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, si fanno le prime ipotesi su cosa possa essere accaduto. I cinque sub, molto esperti e dotati di un brevetto speciale per quelle profondità, potrebbero aver perso l’orientamento all’interno della grotta, complice anche la scarsa visibilità per la sabbia dei fondali mossa. Non è esclusa, però, l’ipotesi della tossicità dell’ossigeno contenuto nelle bombole. Un fenomeno non raro a determinate profondità come sottolinea La Repubblica secondo cui “se la miscela della bombola non è adeguata, l’ossigeno a certe profondità diventa tossico”.

Oppure uno dei cinque potrebbe essere rimasto incastrato e gli altri, nel tentativo di aiutarlo, sarebbero andati in panico terminando l’ossigeno. “Dentro una grotta a 60 metri di profondità basta un problema ad un operatore o un attacco di panico ad un sub – spiega a La Repubblica Alfonso Bolognini, presidente della Società italiana di Medicina subacquea ed iperbarica – e l’agitazione genera la torbidità dell’acqua e può peggiorare la visibilità. In questi casi la componente di panico potrebbe far commettere degli errori anche fatali”. Una risposta si potrà avere una volta individuato i corpi scoprendo anche la loro posizione all’interno della grotta.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Draghi: “L’Europa va rifondata. Per la prima volta siamo soli”
Esteri / Tribunale Usa sospende le sanzioni inflitte a Francesca Albanese dall’amministrazione Trump
Esteri / Un americano su quattro non crede alla sparatoria durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Ti potrebbe interessare
Esteri / Draghi: “L’Europa va rifondata. Per la prima volta siamo soli”
Esteri / Tribunale Usa sospende le sanzioni inflitte a Francesca Albanese dall’amministrazione Trump
Esteri / Un americano su quattro non crede alla sparatoria durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Esteri / Israele istituisce il Tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morte
Esteri / La petizione che chiede all'UE di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa
Esteri / La “telefonata della morte” ricevuta da un libanese prima di essere ucciso da un drone israeliano
Esteri / L'Ue sanziona i coloni violenti in Israele e i leader di Hamas. Netanyahu: "Bancarotta morale dell'Europa"
Esteri / L’Iran ha rilasciato su cauzione la Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi per motivi di salute
Esteri / Il presidente finlandese Stubb: “È ora di parlare con la Russia". Ma sulla pace in Ucraina: “Non quest’anno"
Esteri / Trump vola a Pechino da Xi: cosa possiamo aspettarci dal prossimo vertice tra Usa e Cina
Ricerca