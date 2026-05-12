Un americano su quattro ritiene che la sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia una messinscena
Lo rivela un sondaggio di "NewsGuard"
Un americano su quattro pensa che la sparatoria avvenuta lo scorso aprile durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia stata una messinscena: lo rivela NewsGuard, un’azienda che valuta l’affidabilità dei canali di notizie online. Secondo il rapporto sono soprattutto i più giovani a ritenere che il fallito attentato al presidente statunitense Trump sia, in realtà, una montatura. Questo nonostante non vi siano indizi a sostegno di questa tesi. Anche gli altri falliti attentati non convincono alcuni cittadini statunitensi.
Prima di aprile, infatti, Trump ha subito due tentativi di omicidio nel 2024: uno durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, e il secondo al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida. Il 24% degli intervistati ritiene che l’attentato di Butler sia stato inscenato. Quello avvenuto al Trump International Golf Club, invece, non è veritiero per il 16 per cento. Complessivamente, il 21% degli intervistati democratici ha affermato di credere che tutti e tre gli eventi siano stati inscenati, rispetto all’11% degli indipendenti e al 3% dei repubblicani.
Un “risultato sorprendente” secondo la giornalista Sofia Rubinson, senior editor di “NewsGuard” secondo cui i risultati sottolineano il diffuso scetticismo che gli americani nutrono nei confronti del governo e della stampa. Secondo Joan Donovan, professoressa alla Boston University che studia la manipolazione dei media, ciò che emerge dal rapporto è un indicatore del ruolo dello spettacolo nella presidenza Trump: “L’intero apparato governativo è stato trasformato in un reality show”.