TPI ottiene un punteggio di 100/100 nell’analisi dei siti più affidabili realizzata da NewsGuard, il sistema che analizza la credibilità e la trasparenza dei siti d’informazione.

Secondo NewsGuard, infatti, il nostro quotidiano online fondato e diretto da Giulio Gambino ha ottenuto il 100% del punteggio risultando “altamente affidabile” grazie al rispetto di “tutti e nove gli standard di credibilità e trasparenza”.

Nel dettaglio, The Post Internazionale ha ottenuto 22 punti grazie al fatto che “Non pubblica ripetutamente notizie false”, 18 perché “Raccoglie e presenta informazioni in modo responsabile”, 12.5 perché “Corregge o spiega con regolarità e in modo chiaro gli errori”.

Altrettanti punti derivano dal fatto che TPI “Gestisce la differenza tra notizie e opinioni in modo responsabile”, mentre 10 punti vengono ottenuti perché “Non pubblica titoli ingannevoli”.

E ancora, secondo NewsGuard “Il sito fornisce informazioni riguardanti il suo assetto proprietario e i suoi finanziamenti”, ottenendo 7.5 punti e “Segnala in modo chiaro la pubblicità”.

Inoltre, TPI ottiene altri 10 punti grazie al fatto che “Il sito indica i nomi dei responsabili e tutti i possibili conflitti di interesse” e “Fornisce informazioni sugli autori dei contenuti del sito”.

Criteri di valutazione

NewsGuard si serve di un team di giornalisti e redattori di grande esperienza per analizzare i siti che pubblicano notizie e informazioni, fornendo valutazioni e punteggi di affidabilità sulla base di nove criteri giornalistici. Questi criteri fanno riferimento agli standard fondamentali di credibilità e trasparenza del giornalismo.

In base al rispetto o meno di questi criteri, a ciascuno dei quali viene assegnato un determinato punteggio la cui somma totale è pari a 100, a ogni sito viene attribuito un punteggio complessivo che va da 0 a 100, segnalato anche in percentuale. A tale punteggio corrisponde un livello di affidabilità che indica fino a che punto il sito rispetta i vari criteri. Ad ogni sito è anche associata una scheda informativa – a cui si può accedere cliccando sul punteggio – che spiega nel dettaglio le motivazioni della valutazione di NewsGuard.