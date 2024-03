Whatsapp, in arrivo una nuova funzione che trascrive i messaggi vocali

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà di trascrivere le note vocali. Lo riporta il sito Wabeta.info, solitamente molto ben informato sulle vicende che riguardano il mondo delle app.

Dopo una prima breve comparsa qualche mese fa, la funzione di trascrizione dei messaggi audio – spiega il sito – è ricomparsa nella versione 2.24.7.8 beta di WhatsApp per dispositivi Android disponibile su Google Play Store per chi aderisce al programma di test in anteprima.

In uno dei prossimi aggiornamenti la trascrizione sarà resa possibile per tutti gli utenti: basterà un tap per ottenere in versione scritta il messaggio vocale ricevuto (che comunque potrà continuare a essere anche ascoltato in modalità audio).

Si tratta di una funziona molto attesa e molto richiesta: in questo modo, infatti, il messaggio potrà essere fruito anche se ci si trova in un contesto che non ne consente l’ascolto o se si soffre di problemi di udito.

“Per trascrivere una nota vocale – spiega Wabeta.info – gli utenti dovranno scaricare 150 MB di nuovi dati dell’app per fornire trascrizioni crittografate end-to-end. Infatti, WhatsApp utilizzerà il riconoscimento vocale del dispositivo per elaborare le trascrizioni, garantendo che il processo di trascrizione avvenga localmente sul dispositivo dell’utente per preservare la crittografia end-to-end e la privacy dell’utente”.

