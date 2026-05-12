Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Israele istituisce il Tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morte

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Stiamo facendo la cosa giusta" ha commentato il ministro della Giustizia, Yariv Levin

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele, i quali potranno essere accusati di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio, il danneggiamento della sovranità israeliana, l’istigazione alla guerra, l’assistenza al nemico in tempo di guerra e i reati di terrorismo. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte.

Presentata congiuntamente dal deputato del partito Sionista Religioso, Simcha Rothman, della coalizione di governo, e dalla deputata di Yisrael Beytenu, Yulia Malinovskyi, dell’opposizione, la legge è stata approvata con novantatré voti a favore e nessuno contrario. Il ministro della Giustizia, Yariv Levin, ha definito l’approvazione della legge “uno dei momenti  più importanti dell’attuale Knesset. Si percepisce che stiamo facendo la cosa giusta trovando un modo per unirci in questo momento, anche se siamo alla vigilia delle elezioni e nonostante tutti i disaccordi esistenti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / La petizione che chiede all'UE di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa
Esteri / La “telefonata della morte” ricevuta da un libanese prima di essere ucciso da un drone israeliano
Esteri / L'Ue sanziona i coloni violenti in Israele e i leader di Hamas. Netanyahu: "Bancarotta morale dell'Europa"
Ti potrebbe interessare
Esteri / La petizione che chiede all'UE di proteggere Francesca Albanese dalle sanzioni Usa
Esteri / La “telefonata della morte” ricevuta da un libanese prima di essere ucciso da un drone israeliano
Esteri / L'Ue sanziona i coloni violenti in Israele e i leader di Hamas. Netanyahu: "Bancarotta morale dell'Europa"
Esteri / L’Iran ha rilasciato su cauzione la Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi per motivi di salute
Esteri / Il presidente finlandese Stubb: “È ora di parlare con la Russia". Ma sulla pace in Ucraina: “Non quest’anno"
Esteri / Trump vola a Pechino da Xi: cosa possiamo aspettarci dal prossimo vertice tra Usa e Cina
Esteri / Come salvarsi dall'imperialismo delle Big Tech
Esteri / Il grido del popolo Ayoreo: “Nella foresta vivevamo felici. Il vostro pellame finirà per ucciderci”
Esteri / Make Teheran Great Again: la guerra scatenata da Usa e Israele ha trasformato l’Iran in una potenza globale?
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ricerca