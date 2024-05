Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 17 maggio

Tensioni nel governo israeliano con il ministro dell’estrema destra Itamar Ben Gvir che ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Yoav Gallant, il quale si è detto contrario a una futura gestione della Striscia da parte del suo Paese. Mentre ieri il cardinale Pizzaballa è entrato Gaza, risultando il primo religioso dall’inizio del conflitto a entrare in Palestina, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito che per Israele è fondamentale entrare a Rafah: “La battaglia a Rafah è cruciale. Non si tratta solo del resto dei loro battaglioni, ma anche dei tubi dell’ossigeno per fuggire e rifornirsi. Questa battaglia, di cui siete parte integrante, è una battaglia che deciderà molte cose in questa guerra”. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 17 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

