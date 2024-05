Antonio Caprarica sulle condizioni di Kate Middleton

A due mesi dall’annuncio della sua battaglia contro il tumore si rincorrono le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton.

Kensington Palace non ha diramato più alcun comunicato ufficiale e questo non ha fatto altro che alimentare voci e indiscrezioni.

Intervenuto a Pomeriggio 5, Antonio Caprarica ha commentato le voci che vogliono la principessa del Galles in ripresa: “Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo è la realtà. Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro”.

Il giornalista, quindi, ha invitato tutti a guardare i fatti: “Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor”.