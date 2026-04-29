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Trump finisce sui passaporti Usa: il volto del presidente sarà stampato sui documenti in edizione limitata

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L'iniziativa in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America

di Niccolò Di Francesco
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Il volto di Donald Trump sarà stampato sui passaporti Usa in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti d’America. La notizia, anticipata da Fox News, è stato confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, il quale ha spiegato che il documento “sarà il passaporto standard rilasciato dall’Ufficio Passaporti di Washington, non appena disponibile”. Il passaporto, in edizione limitata, sarà disponibile solamente per coloro che andranno a rinnovarlo in quella struttura. Il volto del presidente statunitense, e la sua firma in oro, sarà stampato sulla copertina interna insieme alla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776. Trump sarà il primo presidente degli Stati Uniti in carica ad essere raffigurato nei documenti di viaggio degli americani.

 

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L’attuale presidente Usa non è nuovo a iniziative del genere. Nei mesi scorsi aveva fatto discutere la decisione del board del Kennedy Center di Washington, nominato dallo stesso Trump, di rinominare il centro in “Trump Kennedy Center”. Il tycoon, poi, aveva promesso di sbloccare i fondi per il tunnel tra New York e il New Jersey a patto che gli fossero intitolati la stazione ferroviaria della Grande Mela e l’aeroporto di Washington. Di recente, invece, la Casa Bianca ha presentato il rendering per il nuovo arco trionfale degli Stati Uniti, già soprannominato “arco di Trump”.

 

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Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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