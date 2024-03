Kate Middleton ha il cancro e sta facendo la chemioterapia

Kate Middleton ha un cancro e ha già iniziato la chemioterapia: è la stessa principessa del Galles ad annunciarlo in un video postato sui profili ufficiali della Famiglia Reale inglese.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La principessa del Galles era stata sottoposta a un non meglio precisato intervento chirurgico all’addome lo scorso gennaio, ma Buckingham Palace, pur non rivelando particolari dettagli, aveva negato si trattasse di un tumore.

Ora la verità shock. “Voglio cogliere l’occasione di ringraziarvi personalmente per tutti i vostri fantastici messaggi di supporto e per la vostra comprensione in questo periodo in cui mi sto riprendendo dall’intervento chirurgico” afferma Kate nel filmato.

“Questi ultimi sono stati due mesi durissimi, per la nostra famiglia, ma la squadra medica che mi segue è fantastica, e le sono grata. A gennaio sono stata sottoposta a un grosso intervento chirurgico all’addome, e in quel momento si pensava che non avessi un cancro. L’intervento è andato bene, ma i test hanno rivelato che avevo un cancro”.

La principessa del Galles prosegue: “Ovviamente è stato un grande shock, e io e William abbiamo fatto di tutto per gestire questa circostanza in privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potrete immaginare, questo ha richiesto tempo”.

Kate Middleton ha precisato che è stata sottoposta da chemioterapia da fine febbraio, circa un mese dopo l’intervento all’addome. La 42enne, poi, ha rivolto un messaggio ai figli dicendo loro che “andrà tutto bene”. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.