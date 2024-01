Regno Unito, la principessa Kate ricoverata per un intervento all’addome

Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William, è stata ricoverata in ospedale per un non meglio precisato intervento all’addome: lo comunica Kensington Palace sottolineando che si tratterebbe di una “operazione pianificata”.

La principessa Kate è ricoverata dalla giornata di ieri, martedì 16 gennaio, presso la London Clinic e non verrà dimessa prima di “10-15 giorni” e non tornerà a partecipare a eventi pubblici almeno “fino a Pasqua”.

Non è chiaro il motivo per il quale Kate sia stata operata ma, secondo quanto trapela, l’intervento non riguarderebbe un tumore o una malattia grave.

“La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa situazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli; e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private. Kensington Palace, pertanto, fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere” si legge in una nota.

E ancora: “La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto di aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile”.

L’ultima apparizione pubblica di Kate risale allo scorso Natale quando ha partecipato, insieme al marito William e al resto della famiglia, alla Santa Messa nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.

“Auguro alla principessa del Galles una pronta guarigione dopo un intervento chirurgico addominale. Non conosciamo i dettagli ma chiaramente la situazione era grave dato che resterà in ospedale per due settimane e avrà bisogno di fino a tre mesi per riprendersi” ha commentato l’esperto reale Phil Dampier.

L’ex addetto stampa della regina Elisabetta II, Dickie Arbiter, ha invece scritto su X: “Sono sicuro di parlare a nome di tutti nell’augurare a Sua Altezza Reale una pronta guarigione”.