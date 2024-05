Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 7 maggio

Nonostante Hamas abbia accettato la proposta di cessate il fuoco, frutto della mediazione di Egitto e Qatar, Israele continua a pianificare l’invasione di Rafah. Dopo un raid, infatti, l’israeliano ha confermato di aver preso il controllo del valico che da novembre funge come uno dei principali canali di trasporto degli aiuti a Gaza. Secondo gli Usa, però, tutto questo “non rappresenta” la “grande operazione militare” annunciata da mesi da Netanyahu. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 7 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Media: la presenza dell’Idf al valico di Rafah impedisce l’ingresso degli aiuti – L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha criticato duramente la presa del valico di Rafah da parte dell’Idf affermando che la presenza delle forze israeliane impedisce “il movimento delle persone, specialmente dei malati e dei feriti, e l’ingresso degli aiuti umanitari, o il trasferimento degli aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza nelle regioni meridionali e settentrionali”. Questo, ha riferito Wafa, “fa presagire una carestia”.

Ore 8,30 – Idf: “Valico di Rafah a Gaza usato per scopi terroristici” – Le truppe dell’Idf “hanno preso il controllo operativo della parte di Gaza del valico di Rafah” a seguito “di informazioni di intelligence che il valico stesso nella parte est della città era usato a scopi terroristici”. Lo ha detto il portavoce militare spiegando che “la scorsa notte è stata avviata una precisa operazione di antiterrorismo in base a informazioni di intelligence per eliminare i terroristi di Hamas e smantellare le strutture di Hamas nelle specifiche aree della parte est della città”. L’esercito ha quindi ricordato che domenica scorsa “colpi di mortaio sono stati sparati dall’area del valico verso Kerem Shalom uccidendo 4 soldati”. Confermata anche l’uccisione, la notte scorsa durante l’operazione, di 20 miliziani e l’individuazione di 3 imbocchi di tunnel di Hamas.

Ore 8,00 – Idf prende il controllo del valico di Rafah. Uccisi 20 miliziani e individuati nuovi tunnel – Le Forze di difesa israeliane hanno confermato che la 401ma Brigata corazzata ha preso il controllo del valico di Rafah dal lato di Gaza. Il varco con l’Egitto adesso non è più collegato alla strada Salah a-Din road, nella parte orientale della città, che nella notte è stata conquistata dalla Brigata Givati. E nell’operazione, hanno riferito le Idf, sono stati uccisi 20 miliziani, mentre sono stati localizzati tre “importanti” tunnel. Inoltre è stata colpita e distrutta un’auto carica di esplosivo lanciata contro un carro armato israeliano. Nessun militare è finora rimasto ferito nell’azione.