Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 18 maggio

I ministri degli Esteri dell’Italia e di altri 12 Paesi (Canada, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Svezia, Australia e Corea del sud) hanno scritto al ministro degli Esteri di Israele per mostrare la loro contrarietà verso le operazioni militari a Rafah. Nel frattempo, è entrato in funzione il molo temporaneo, costruito dagli Usa a Gaza: nei prossimi giorni circa 500 tonnellate di aiuti dovrebbero entrare a Gaza. Non si placano, intanto, i bombardamenti sulla Striscia con un raid che ha colpito una scuola che ospitava sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 18 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento