Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice: “Il bravo ragazzo non c’è più”

Trump torna a minacciare l’Iran e lo fa con l’ennesima immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Il presidente statunitense, infatti, ha scritto Truth che il regime iraniano deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Le parole sono accompagnate da una foto, realizzato con l’IA, che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. Nell’immagine c’è una scritta che recita: “Il bravo ragazzo non c’è più”.

President Trump posts on Truth Social: Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal. They better get smart soon! President DJT pic.twitter.com/tFEwmalvrD — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 29, 2026

Intanto fa discutere la decisione del Dipartimento di Stato statunitense di stampare il volto di Donald Trump sui passaporti americani. La notizia, anticipata da Fox News, è stato confermata dal portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott, il quale ha spiegato che il documento “sarà il passaporto standard rilasciato dall’Ufficio Passaporti di Washington, non appena disponibile”. Il passaporto, in edizione limitata, sarà disponibile solamente per coloro che andranno a rinnovarlo in quella struttura. Il volto del presidente statunitense, e la sua firma in oro, sarà stampato sulla copertina interna insieme alla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776. Trump sarà il primo presidente degli Stati Uniti in carica ad essere raffigurato nei documenti di viaggio degli americani.