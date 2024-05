Slovacchia, il premier Robert Fico ferito a colpi di arma da fuoco: “È in pericolo di vita”

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato coinvolto in una sparatoria e trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente ha avuto luogo nella città di Handlova, situata a circa 150 chilometri a Nord-Est di Bratislava. Secondo quanto riportato dai media slovacchi, un sospettato è stato arrestato, identificato come un uomo di 71 anni. L’ufficio governativo ha comunicato che il premier è in pericolo di vita.

Fico è stato colpito all’addome, al petto e a un arto da almeno 3-4 colpi d’arma da fuoco, come indicato dalle prime informazioni fornite dai media. L’attentatore, che si era nascosto tra la folla radunata davanti all’edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

BREAKING:

Slovak PM Robert Fico taken to his car after being shot several times.

He was later picked up by an ambulance helicopter and flown to a hospital.

His current condition is unknown

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024