Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 30 maggio

Mentre continuano gli attacchi israeliani su Rafah, l’Algeria ha preparato una bozza di risoluzione su Rafah che presenterà ai membri del Consiglio di Sicurezza Onu e che ha già trovato l’appoggio della Russia. Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha definito “orribile” l’attacco israeliano sulla tendopoli a Rafah sottolineando come le “morti indicano la necessità di avere un piano del ‘giorno dopo’ per Gaza”. Il Consigliere per la sicurezza nazionale di Israele Tzachi Hanegbi, nel frattempo, ha dichiarato che i combattimenti a Gaza proseguiranno per “altri 7 mesi”. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 30 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Media: 4 morti in raid Israele su campo profughi di Nuseirat – Quattro palestinesi sarebbero rimasti uccisi nel raid effettuato dalle forze armate israeliane sul campo profughi di Nuseirat nella Striscia di Gaza. Lo rende noto Al Jazeera citando suoi corrispondenti sul posto. Ci sarebbero anche almeno 14 feriti.

Ore 8,00 – Xi Jinping: “Conferenza di pace ad ampia base sul Medio Oriente” – La Cina sostiene una conferenza di pace ad “ampia base” sul conflitto in Medio Oriente, dove la giustizia non può essere “assente per sempre”. Il presidente Xi Jinping, aprendo i lavori del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, ha detto di voler approfondire la cooperazione energetica. L’evento, in corso a Pechino, si propone di approfondire i legami tra il Dragone e la regione, puntando a parlare con una voce comune sul conflitto a Gaza. Nella capitale cinese ci sono diversi leader, tra cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Ore 7,00 – Israele assume controllo corridoio lungo frontiera Gaza-Egitto – L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso il controllo di un corridoio strategico che corre lungo il confine di Gaza con l’Egitto. Il corridoio, noto come corridoio di Philadelphia, si estende lungo il confine con l’Egitto vicino alla città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza, dove l’esercito israeliano è stato recentemente impegnato in combattimenti. “Il corridoio di Philadelphia è servito come un tubo di ossigeno per Hamas, attraverso il quale trasportava regolarmente armi nella striscia di Gaza”, ha affermato il contrammiraglio Daniel Hagari in una dichiarazione televisiva, aggiungendo che l’esercito israeliano ha scoperto “circa venti tunnel” in quest’area.