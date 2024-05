Amsterdam, persona muore risucchiata dalla turbina di un aereo in partenza

Una persona è morta risucchiata dalla turbina di un aereo passeggeri in partenza all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Il velivolo – in partenza per Billund, in Danimarca – è della compagnia olandese Klm, che fa parte del gruppo franco-olandese AirFrance-Klm. Al momento non sono note la generalità, né l’età e la nazionalità della vittima.

“Oggi a Schiphol è avvenuto un incidente mortale nel quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo, questa persona è morta”, si legge nel comunicato diffuso dalla società. “Il volo in questione era il KL1341 diretto a Billund. Attualmente ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all’incidente a Schiphol. Le circostanze sono attualmente oggetto di indagine. Per ulteriori informazioni, una volta disponibili, vi rimandiamo al Royal Netherlands Marechaussee (la Polizia militare reale olandese, ndr)”.

Un dipendente della compagnia ha raccontato che la vittima sarebbe stata risucchiata nel motore dell’aereo mentre l’equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza. A quel punto si è udito un “rumore infernale” e per un attimo si è visto del fumo, ha aggiunto la stessa fonte.

Non è chiaro se la persona morta fosse un passeggero dello stesso volo o di un altro, oppure se fosse un dipendente dell’aeroporto. Dagli inquirenti, al momento, non trapelano conferme o smentite nemmeno sull’ipotesi del suicidio.

LEGGI ANCHE: Femminicidio a Padova, 39enne getta la compagna da un cavalcavia sull’A4: arrestato