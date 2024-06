Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 1 giugno

Esteri / Gaza, Idf: "Operazioni mirate nel centro di Rafah". Onu: "Gli aiuti non arrivano ai civili". Oltre 36.280 morti dal 7 ottobre. Tel Aviv bombarda obiettivi Hezbollah in Libano. Yemen, Houthi: "16 morti in raid aerei Usa-Gb". Ribelli attaccano la portaerei Eisenhower nel Mar Rosso. Francia esclude Israele da fiera delle armi Eurosatory. L'11 giugno la Giordania ospiterà una conferenza internazionale per la Striscia. Usa, Blinken: "La situazione umanitaria nel territorio resta disastrosa"