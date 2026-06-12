Dopo aver annunciato l’intesa con Teheran in almeno 38 occasioni, così come raccontato dalla Cnn, questa volta Trump potrebbe aver raggiunto l’intesa definitiva con l’Iran. Il presidente statunitense, infatti, ha annunciato lo stop delle operazioni militari rivelando di aver concluso un accordo definitivo per porre fine alla guerra. “Abbiamo messo fine alla guerra con l’Iran. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l’obiettivo, era il 95% della questione” ha dichiarato il presidente Usa, che poi ha attaccato l’Europa e il G7 definendoli “irrilevanti”: “Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra”. Secondo l’agenzia iraniana Mehr, le parti starebbero lavorando a una bozza di memorandum d’intesa.

Axios: “La firma a Ginevra”

Sarà firmata a Ginevra, in Svizzera, l’intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo afferma l’agenzia di stampa Axios, secondo cui quattro aerei dell’aeronautica militare statunitense sarebbero partiti alla volta dell’Europa per preparare una possibile cerimonia, che potrebbe svolgersi nel weekend. I velivoli trasporterebbero l’equipaggiamento necessario al vicepresidente statunitense J.D.Vance, che firmerà l’accordo a nome di Washington.