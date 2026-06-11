È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 12 giugno, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 12 giugno, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

“L’algoritmo non è né un bene né un male. Ma affidargli le nostre vite rischia di oscurare la dignità delle persone. E di tagliare fuori i più fragili”. L’enciclica di Leone indica una strada: no alla fusione tra uomo e macchina. Intanto la politica sta a guardare. La nostra cover story è dedicata all’Umanesimo ai tempi dell’IA.

E ancora: l’enciclica di Papa Leone XIV ai raggi x. La tutela della dignità, le schiavitù nascoste nell’economia digitale, il disarmo dell’IA e i rischi per la libertà e i giovani. Ecco cosa dice, punto per punto, la lettera Magnifica humanitas su lavoro, giustizia e pace.

Scuola, lavoro, cura, politica. La modernità tecnica riduce tutto a indicatori. Senza nominare chi è il fine. Non è distrazione, è un’antropologia che considera rilevante solo ciò che si misura. Nel solco di Magnifica humanitas, una riflessione sulla dignità nell’età dell’intelligenza artificiale.

“Oggi il pericolo non è che le macchine diventino umane, ma che gli umani si riducano a macchine. L’IA può simulare empatia, ma non può abitare l’orizzonte affettivo, relazionale e spirituale. Per non consegnarci all’algoritmo dobbiamo sapere discernere”. A TPI parla padre Antonio Spadaro.

Dalla ruota alla stampa. Dall’agricoltura a Internet. Dal commercio alla chirurgia. La storia è piena di innovazioni che hanno trasformato l’umanità. Adesso tocca all’Intelligenza artificiale. La tecnologia ci ha già cambiato.

Il primo Papa americano alza la voce proprio contro i potenti del suo Paese. Dall’Amministrazione Trump all’oligopolio delle Big Tech. Ma tra gli alfieri dell’IA c’è anche chi sta dalla sua parte.

Internet ha messo in contatto milioni di individui lontani tra loro. Oggi però i chatbot conversazionali aprono una nuova fase: la relazione non è più tra umani, ma tra umano e macchina. L’IA dialoga, consola, ascolta. Ma può anche favorire l’isolamento sociale. E l’empatia è solo un’illusione. Ecco perché rischiamo di essere più connessi, ma anche più soli.

L’intelligenza artificiale è già entrata nelle classi e nelle vite dei ragazzi. Aiuta nei compiti, traduce, riassume, consola. Una sfida che non si risolve a colpi di divieti. Ma con nuove responsabilità. TPI ha raccolto voci di studenti, psicologi ed esperti di settore.

“I Paesi che guidano l’innovazione investono molto nelle nuove tecnologie. L’Europa è in ritardo. Per colmare il gap non bastano le sovvenzioni pubbliche, occorre mobilitare altre fonti di finanziamento”. Parla il direttore della DG Connect Ue.

Per alimentare l’IA, consumiamo enormi quantità di minerali rari, acqua e energia. Cina, Africa e Sudamerica dominano la filiera. Usa e Ue dipendono dall’estero. Ma il prezzo più alto lo stanno pagando i poveri e l’ambiente.

Il nuovo equilibrio globale tra Trump e Xi lascia fuori il Vecchio continente, che appare diviso, vulnerabile e sempre più esposto alla pressione delle due superpotenze. “Dobbiamo scegliere se unirci e contare oppure restare ai margini del mondo che cambia”, spiega a TPI il filosofo e saggista Lorenzo Marsili.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

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