È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 luglio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 10 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Chi governa l’era digitale del denaro. Nell’Eurozona oltre il 60% delle transazioni elettroniche viaggia su circuiti americani. Così perdiamo ricavi e dati strategici. E la nostra autonomia è a rischio. Ecco i progetti in corso che puntano a difendere la sovranità europea sui pagamenti.

E ancora: “Gli ultimi anni ci hanno insegnato che le reti dei pagamenti digitali sono infrastrutture strategiche. All’Ue serve una politica industriale: occorre costruire un ecosistema comune che coniughi innovazione e affidabilità. Ma autonomia non significa autarchia”. Intervista al sottosegretario del Mef, Federico Freni.

“Stiamo lavorando coi circuiti domestici degli altri Paesi per creare una rete comune delle transazioni elettroniche. E presto lanceremo una stablecoin in euro garantita dalle banche. Vorrei che il nostro continente tornasse a essere terra di innovazione”. A TPI parla l’amministratore delegato di Bancomat.

Inoltre, un’intervista alla professoressa Alessandra Perrazzelli del Politecnico di Milano, che ci spiega come saranno i soldi del futuro.“Le nuove tecnologie modificano la forma delle valute. E i pagamenti diventano più istantanei, integrati, semplici. La sfida è accompagnare l’innovazione senza rinunciare ad affidabilità, sicurezza, concorrenza e inclusione”.

Ma come funziona nel mondo? Dall’India al Brasile. Dal Kenya a Singapore. Nel mondo oltre 70 Paesi hanno costruito circuiti di pagamento domestici alternativi ai grandi network internazionali. È la via finanziaria dell’autonomia.

Spazio, poi, agli esteri con le strategie opposte di Cina e Usa. Pechino punta sullo yuan digitale per emanciparsi dal sistema finanziario internazionale dominato dal dollaro. Washington al contrario vieta il dollaro digitale e scommette sulle stablecoin emesse da privati. Sulle valute dematerializzate le due superpotenze hanno visioni molto diverse.

E ancora: gli Accordi del 1944 misero il dollaro al centro del sistema monetario globale. Oggi quell’assetto non è più sostenibile. Occorre costruire un’architettura condivisa. L’analisi dell’ex ministro Tria e del prof. Arcelli.

“Le sue ambizioni sono chiaramente autoritarie. Si comporta come un bullo, in patria e all’estero. Ma dietro c’è un progetto preciso”. David A. Graham, giornalista di The Atlantic, racconta a TPI come il Project 2025 abbia ridisegnato gli equilibri di potere a Washington. E non solo.

Infine, un approfondimento sul Venezuela: così Donald Trump ha trasformato il Paese in una colonia petrolifera. Prima le sanzioni. Poi l’arresto di Maduro e il blocco di miliardi di proventi del greggio, versati in conti gestiti direttamente dagli Usa. Quindi il terremoto che ha provocato migliaia di vittime. Ma per ogni dollaro di aiuti, Washington ne aveva già trattenuti quasi 19.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

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