Usa, l’ennesima gaffe di Joe Biden: gli alleati India e Giappone sono Paesi “xenofobi”

Non solo la Cina e la Russia, entrambi rivali degli Stati Uniti, ma per il presidente Joe Biden anche gli alleati India e Giappone sono Paesi “xenofobi”, L’ennesima gaffe dell’inquilino della Casa bianca, impegnato sin dall’inizio del suo mandato a rafforzare i legami con i partner in Asia e nel Pacifico, è arrivata durante un evento elettorale tenuto il 1 maggio a Washington.

“Perché la Cina è in così grave stallo economico? Perché il Giappone è in difficoltà? E la Russia? E l’India? Perché sono xenofobi. Non vogliono gli immigrati”, ha dichiarato Biden presso il Mayflower Hotel di Washington DC, secondo la trascrizione del discorso pubblicata dalla Casa bianca.“Uno dei motivi per cui la nostra economia sta crescendo è grazie a voi e ad altri (come voi)”, ha aggiunto il presidente Usa durante un incontro elettorale dedicato agli asiatici americani. “Perché noi accogliamo gli immigrati”.

Le dichiarazioni del capo di Stato 81enne hanno scatenato una serie di polemiche, anche perché negli ultimi anni Biden si è speso molto per avvicinare India e Giappone agli Usa, invitando a Washington i primi ministri Narendra Modi e Fumio Kishida. Tanto che il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa bianca, John Kirby, ha dovuto precisare: “Il punto di vista che il presidente difende, e penso che la gente in tutto il mondo ne sia consapevole, è che gli Stati Uniti sono un Paese di immigrati, è nel nostro Dna”, ha spiegato ieri alla stampa. “I nostri alleati sanno molto bene quanto il presidente li rispetti, quanta importanza attribuisca alla loro amicizia e al loro contributo”.

Una posizione ribadita ieri in conferenza stampa anche da un’altra portavoce della Casa bianca, Karine Jean-Pierre, secondo cui Biden “stava parlando di chi siamo come Paese”. “Stava parlando dell’importanza di essere un Paese di immigrati”, ha sottolineato. “Per quanto riguarda il nostro rapporto con i nostri alleati, abbiamo un forte legame con l’India e con il Giappone, su cui il Presidente, se si guarda agli ultimi tre anni, si è concentrato molto”.