Il segreto di Biden per non cadere? Ecco quali sono (e quanto costano) le “super-scarpe” del presidente Usa

Qualcuno le ha già ribattezzate, ironicamente, Air Biden in ricordo delle ben più famose scarpe Air Jordan, la linea di calzature dedicata dalla Nike al campione di basket statunitense, ma sembrano essere il “segreto” del presidente Usa per non rischiare più di cadere.

L’inquilino della Casa bianca vanta una lunga storia di scivoloni in pubblico e non parliamo delle tante gaffe per cui è diventato famoso ma di veri e propri inciampi, che all’età di 81 anni possono risultare molto pericolosi anche se si guida la nazione più potente della Terra.

Recentemente però, Joe Biden è stato visto indossare un nuovo paio di grosse scarpe da ginnastica completamente nere, che gli offrirebbero maggiore stabilità.

Le scarpe, prodotte dall’azienda francese di abbigliamento sportivo Hoka, sono state progettate appositamente per offrire comfort e supporto ottimali durante le passeggiate o le escursioni. Tutto sommato non sono nemmeno anche proibitive: il loro costo si aggira infatti intorno ai 150 dollari al paio.

Il primo avvistamento risalirebbe al 19 febbraio scorso, quando Biden ha indossato le sue Hoka per salire a bordo dell’elicottero Marine One all’esterno della Casa Bianca. La curiosità (e l’ironia) scatenata sui social ha spinto diversi network televisivi negli Stati Uniti ad andare a caccia delle ormai famose Hoka Transport, che hanno ottenuto l’approvazione dell’American Podiatric Association per i loro effetti benefici sulla salute dei piedi.

Progettate principalmente per la camminata urbana, come ha “scoperto” la Cnn, queste scarpe sono composte principalmente di materiali ecologici, soprattutto nella suola, nell’intersuola e nella tomaia (la parte superiore della calzatura), e vantano anche un sistema di piccole leve che permette di allacciarle senza sforzo.

Come evidenziato poi dal programma Inside Edition della Cbs, la loro ampia suola contribuisce significativamente al comfort e alla stabilità della scarpa, qualcosa di cui Biden sembra avere particolare bisogno.

Il mese scorso infatti il presidente Usa è quasi caduto salendo la scaletta dell’Air Force One, mentre è inciampato sul palco durante la cerimonia 2023 di consegna dei diplomi dell’Accademia dell’aeronautica militare.

Le nuove scarpe sono solo l’ultimo rimedio adottato dallo staff del presidente Usa per non farlo cadere. Per mitigare questo rischio infatti, sull’Air Force One sono stati installati scalini più corti mentre un agente dei servizi segreti resta sempre in fondo alle scalette quando Biden scende dal velivolo.

Non c’è bisogno di dire che, a meno di otto mesi dalle elezioni presidenziali previste a novembre, i repubblicani non si sono lasciati scappare l’occasione per sottolineare ancora una volta le preoccupazioni circa la salute fisica e le capacità del presidente 81enne, considerato inadatto dal Grand Old Party a guidare gli Usa per un secondo mandato fino al 2028.

Dopo la diffusione sui social delle foto di Biden con indosso le nuove scarpe, il Comitato Nazionale Repubblicano (Rnc) ha colto l’occasione per prendere in giro l’inquilino democratico della Casa bianca: “I collaboratori di Biden lo stanno costringendo a indossare un nuovo paio di ‘sneakers alla moda’ perché inciampa così spesso”.

Ma non sono solo i repubblicani a essere preoccupati per le condizioni del presidente. Secondo un recente sondaggio condotto da Ipsos per l’emittente ABC News, l’86 per cento degli americani ritiene che Biden sia troppo vecchio per un altro mandato alla Casa bianca. Non che il suo sfidante repubblicano sia molto più giovane: come fatto notare più volte dal presidente Usa, nemmeno Donald Trump con i suoi 78 anni è più un ragazzino.