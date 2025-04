Un misterioso black out ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile. La causa sarebbe una forte oscillazione del flusso di energia nella rete ma non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante: escluso, per il momento, l’ipotesi di un attacco hacker. Secondo il gestore della rete elettrica ci vorranno tra le 6 e le 10 ore per ritornare alla normalità. Intanto le linee telefoniche sono interrotte sia in Spagna e Portogallo così come i trasporti, in particolar modo quello ferroviario. Disagi anche nel trasporto aereo con gli aeroporti di Valencia, Barcellona, Madrid e Lisbona che continuano a funzionare registrando, però, forti ritardi.

Le metropolitane di Madrid e Barcellona si sono fermate, con alcuni passeggeri che sono stati costretti ad abbandonare i convogli nelle gallerie, mentre a Madrid gli ospedali sono alimentati con i generatori. Il sindaco della capitale spagnola ha invitato i cittadini a non muoversi se non strettamente necessario mentre a Siviglia numerosi supermercati e bar stanno chiudendo. In alcune aeree della Spagna la luce sta piano piano ritornando ma, come detto, ci vorranno ancora delle ore per tornare alla normalità.