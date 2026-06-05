Riceve un bonifico da 20 miliardi sul conto mentre fa la spesa: ora è uno degli uomini più ricchi al mondo

Riceve un bonifico da 20 miliardi di dollari mentre fa la spesa e diventa improvvisamente uno degli uomini più ricchi del mondo. È quanto accaduto ad Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente nella città turca di Van. L’uomo stava facendo la spesa al mercato quando sul suo telefono è arrivata una notifica che lo avvisava di aver ricevuto 20 miliardi di dollari sul suo conto. Secondo quanto rivela Il Messaggero, tutto sarebbe nato da un malfunzionamento legato alla carta di credito e a un bonifico di origine sconosciuta. La somma ha collocato Ahmad tra i 100 uomini più ricchi del Pianeta: la posizione in questa speciale classifica, però, è durata poco. I conti, infatti, sono stati subito bloccati dall’istituto bancario, che ha avviato un’indagine.

La vicenda è addirittura finita sotto indagine da parte della Masak, l’intelligence finanziaria turca. “Quando ho visto quella cifra, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Anche i dipendenti della banca erano sconcertati” ha raccontato l’uomo all’emittente turca Ntv. Ahmad Jahangard Takalo ha raccontato anche di essersi affidato all’intelligenza artificiale per capire come poter spendere quella cifra. “Potresti costruire mille stadi, comprare nove camion carichi d’oro o fondare un Paese con una popolazione di 300.000 abitanti” è stata la risposta. Un investimento, però, che al momento resta solamente teorico.