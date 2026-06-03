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L’appello della Svezia ai genitori: “No ai cellulari quando siete con i figli”. E arrivano le linee guida: ecco quando spegnere il telefono

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'Agenzia per la salute pubblica invita a individuare aree della casa phone-free

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La Svezia dichiara guerra agli smartphone. L’Agenzia per la salute pubblica, infatti, ha invitato i genitori a individuare aree della casa phone-free e a mettere da parte il cellulare quando trascorrono del tempo con i propri figli, dopo che una ricerca ha evidenziato l’impatto dell’uso degli schermi da parte degli adulti sui bambini. “Metti via il telefono quando sei  con tuo figlio. Usalo solo se ne hai bisogno o quando lo stai usando insieme a lui” si legge in una nota. Gli adulti che “creano buone abitudini nell’uso degli schermi per se stessi” influenzano anche le abitudini dei bambini.

Ecco perché l’agenzia ha proposto alcune linee guida per creare delle vere e proprie “zone senza schermi” invitando i genitori a “proteggere e rispettare il proprio figlio online. Pensateci bene prima di pubblicare foto o video”. Secondo Helena Frielingsdorf, psichiatra e ricercatrice dell’agenzia, i bambini sono influenzati “non solo da ciò che gli adulti dicono, ma anche  da ciò che fanno. Per questo piccoli cambiamenti nella vita quotidiana possono fare la differenza, sia nelle interazioni presenti sia nelle abitudini che il bambino svilupperà nel tempo”.

Le raccomandazioni ai genitori
  • evitare di usare il telefono durante i pasti
  • non tenere smartphone e tablet in camera da letto durante la notte
  • spegnere notifiche non necessarie per ridurre le interruzioni continue
  • stabilire orari precisi in cui tutta la famiglia si disconnette dai dispositivi
  • incoraggiare attività alternative come sport, lettura, giochi da tavolo e tempo trascorso allaperto
  • parlare con i figli dei contenuti che vedono online invece di limitarsi a controllarli o vietarli
  • evitare di utilizzare il telefono come strumento per calmare automaticamente i bambini quando sono annoiati o agitati
Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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