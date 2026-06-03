La Svezia dichiara guerra agli smartphone. L’Agenzia per la salute pubblica, infatti, ha invitato i genitori a individuare aree della casa phone-free e a mettere da parte il cellulare quando trascorrono del tempo con i propri figli, dopo che una ricerca ha evidenziato l’impatto dell’uso degli schermi da parte degli adulti sui bambini. “Metti via il telefono quando sei con tuo figlio. Usalo solo se ne hai bisogno o quando lo stai usando insieme a lui” si legge in una nota. Gli adulti che “creano buone abitudini nell’uso degli schermi per se stessi” influenzano anche le abitudini dei bambini.

Ecco perché l’agenzia ha proposto alcune linee guida per creare delle vere e proprie “zone senza schermi” invitando i genitori a “proteggere e rispettare il proprio figlio online. Pensateci bene prima di pubblicare foto o video”. Secondo Helena Frielingsdorf, psichiatra e ricercatrice dell’agenzia, i bambini sono influenzati “non solo da ciò che gli adulti dicono, ma anche da ciò che fanno. Per questo piccoli cambiamenti nella vita quotidiana possono fare la differenza, sia nelle interazioni presenti sia nelle abitudini che il bambino svilupperà nel tempo”.

Le raccomandazioni ai genitori