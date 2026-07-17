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Il sindaco di New York Mamdani “regala” una serata ai genitori: babysitter gratis per uscire senza figli

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Credit: AGF

Il primo cittadino della Grande Mela lancia la "Parents' Night Out"

di Niccolò Di Francesco
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Nuova iniziativa del sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha annunciato  il lancio della “Parents’ Night Out”, una iniziativa volta a “regalare” ai genitori una serata libera dai loro figli, i quali saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati del Dipartimento dei Parchi in tutte e 5 le municipalità della Grande Mela. L’iniziativa pilota si terrà il 16 agosto e prevede 500 posti disponibili, che verranno riservati in base all’ordine di arrivo. “La Parents’ Night Out di New York consentirà ai genitori di avere un po’ di tempo a disposizione per godersi un film al cinema, sbrigare commissioni o andare a cena fuori senza doversi preoccupare di badare ai loro figli oppure ai costi di una babysitter” ha dichiarato Mamdani, sottolineando che una New York più “accessibile non significa solo abbassare i costi, ma anche consentire alle persone di avere tempo libero. Questa amministrazione si impegna a rendere più semplice crescere figli nella città più fantastica al mondo”.

 

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Non è la prima iniziativa di tipo sociale lanciata dal primo cittadino della Grande Mela. Alcuni mesi fa, infatti, Mamdani aveva annunciato l’avvio di un programma sperimentale che prevede l’apertura di supermercati gestiti dal comune, con prezzi calmierati, con l’obiettivo di aiutare i residenti più in difficoltà. Il primo cittadino della Grande Mela, infatti, ha presentato il progetto della “Peninsula”, da aprire nel Bronx nel 2027, dopo la nascita di un analogo supermercato chiamato “La Marqueta” e situato nella zona Est di Harlem.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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